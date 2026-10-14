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சத்தியவான் - சாவித்திரி டீசர்!

சத்தியவான் சாவித்திரி திரைப்படத்தின் டீசர் ...

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நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் நாயகியாக நடித்த சத்தியவான் - சாவித்திரி திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

அறிமுக இயக்குநர் பிரவீன் எஸ். விஜய் இயக்கத்தில் கோர்ட் ரூம் டிராமாவாக உருவான சத்தியவான் - சாவித்திரி திரைப்படத்தில் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் நாயகியாகவும் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் வழக்குரைஞராக மிஷ்கினும் நடித்துள்ளனர்.

நீண்ட நாள்களாக வெளியீட்டிற்குக் காத்திருந்த நிலையில், இப்படத்தின் டீசரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். மேலும், இப்படம் நவ. 20 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

The teaser for the film Sathyavan-Savitri, starring actress Keerthy Suresh as the female lead, has been released.

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