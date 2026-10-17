மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (18.10.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று ஆடை ஆபரணம் வாங்குவீர்கள். எடுத்த காரியம் நல்லபடியாக முடிய வேண்டும் என்ற மனக்கவலை ஏற்படும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் தேடிவரும். கிடைக்கும் வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக் கொள்வது புத்திசாலித்தனம். உடனிருப்பவர்களை ஆலோசித்து காரியங்களை முன்னெடுப்பது உங்கள் வெற்றிக்குத் தடை வராமல் காக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு, நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6, 9
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (18.10.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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