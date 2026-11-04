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டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு!

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...

TNPSC

டிஎன்பிஎஸ்சி - பிரதிப் படம்

Updated On :

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் புதன்கிழமை (நவ. 4) நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் லட்சக்கணக்கானோர் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த குரூப் 4 தேர்வுக்கான அறிவிப்பை டிஎன்பிஎஸ்சி அண்மையில் வெளியிட்டது.

இத்தேர்வு மூலமாக கிராம நிர்வாக அலுவலர், இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர் உள்ளிட்ட 46 பதவிகளில் 6,574 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன.

டிஎன்பிஎஸ்சியின் நடப்பு ஆண்டு அட்டவணைப்படி, குரூப் 4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க அக். 6 முதல் நவ. 5-ஆம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசத்தை நவ. 8 ஆம் தேதி இரவு 11.59 வரை நீட்டித்து டிஎன்பிஎஸ்சி நிர்வாகம் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும், இந்தத் தேர்வானது, அடுத்த ஆண்டு ஜன.10-ஆம் தேதி காலை 9.30 மணி முதல் நண்பகல் 12.30 மணி வரை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The deadline for applying for the TNPSC Group 4 examination has been extended to Wednesday (Nov. 4).

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