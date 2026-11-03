மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (04.11.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று எதிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். வி.ஐ.பிகள் அறிமுகமாவார்கள். கௌரவப் பதவிகள் தேடி வரும். திருமணம், சீமந்தம் போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகள் வீட்டில் நடக்கும். குழந்தை வரம் வேண்டி கோயில் கோயிலாக அலைந்தீர்களே, கவலை வேண்டாம்; அழகான வாரிசு உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 5
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (04.11.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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