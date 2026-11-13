மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (14.11.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று புதிய விதமான உறவுகள் நீடிக்கும். வேலைவாய்ப்பில் இருந்த சுணக்கம் மாறும். உங்களது வாக்கு வன்மைகூடும். தைரியம் கூடும். படிப்பில் கவனம் தேவை. மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் படித்தால் சாதனைகள் புரிய வாய்ப்புண்டு்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, அடர் நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 4, 6
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (13.11.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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