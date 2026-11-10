மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (11.11.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று தொழிலை விரிவுபடுத்துவீர்கள். வருமானத்தை அதிகரித்துக் கொள்ள நல்ல சந்தர்ப்பம் வரும். வியாபார பேரங்கள் செய்யும் போது எதிர்ப்புகள் கூடும். எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ளுங்கள். பேச்சில் நிதானத்தையும் வரம்பையும் கடைப்பிடியுங்கள். பெண்களுக்கு குடும்பச் செலவுகளுக்கு பணம் கிடைப்பது சிரமமாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, ஊதா, மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5, 9
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (11.11.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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