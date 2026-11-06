மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (07.11.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று கல்வியில் முன்னேற்றம். நீண்ட பயணங்கள், விரய செலவுகள், எச்சரிக்கையற்ற முன்கோபத்தால் மனஸ்தாபங்கள் இவற்றை தவிர்க்க அரும்பாடு பட வேண்டி இருக்கும். நினைத்ததை சாதிக்க கடுமையாக உழைப்பீர்கள். வாடிக்கையாளர் வெறுப்புகளால் வியாபாரத்தடை ஏற்படும். எச்சரிக்கையுடன் பணிபுரியுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6, 9
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (07.11.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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