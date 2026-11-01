மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (02.11.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று கணவன் மனைவிக்குள் விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மை குறைந்து போகும். தொட்டதுக்கெல்லாம் குற்றம் குறை கண்டுபிடித்து சண்டையிடுவீர்கள். உறவினர்கள், நண்பர்கள் சிலர் உங்களுக்குள் சண்டை, சச்சரவை ஏற்படுத்தி விடுவார்கள். குடும்ப அந்தரங்க விஷயங்களை அவர்களிடம் சொல்லிக் கொண்டிருக்காதீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, ஊதா, மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5, 9
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (02.11.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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