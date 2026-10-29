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மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (30.10.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

daily predictions
Updated On :

இன்று காரிய தடையால் மனகுழப்பம், டென்ஷன் உண்டாகலாம். பணவரத்து இருக்கும். மாணவர்கள் யாரிடமும் வாக்குவாதம் செய்யாமல் அனுசரித்து செல்வது நல்லது. மிகவும் கவனமாக பாடங்களை படிப்பது வெற்றிக்கு உதவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (30.10.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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