மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (25.10.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று எதிர்த்து செயல்பட்டவர்கள் அடங்கி விடுவார்கள். பண வரத்தும், எதிர்பார்த்தபடி இருக்கும். எதிர்பாலினத்தாரின் நட்பும், அதனால் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும். விருந்து நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள நேரிடலாம். வீண்செலவு உடல்நல பாதிப்பு ஏற்படலாம். கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, வெளிர் பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 5, 6
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (25.10.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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