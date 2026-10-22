மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (23.10.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று பொருளாதாரத்தில் பிரச்சினை இருக்காது என்றாலும், வைத்தியச் செலவும் அல்லது வீண்விரயச் செலவும் தவிர்க்க முடியாததாக இருக்கும். அதனால் சிலசமயம் விரக்தி ஏற்படலாம். கடந்தகாலத்தில் உங்களை விட்டுச் சென்றவர்கள் விரும்பி வந்து சேர்வார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை, வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 9
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (23.10.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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