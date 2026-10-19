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மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (20.10.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

daily predictions
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இன்று தந்தையின் உடல்நிலையில் கவனம் தேவை. அவருக்காக செலவு செய்ய வேண்டி இருக்கும். சிலருக்கு இடமாற்றம் உண்டாகலாம். தொழில் வியாபாரத்தில் லாபம் கூடும். ஆனால் கைக்கு பணம் கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்படும். புதிய ஆர்டர்கள் கூடுதலாக உழைப்பதன் பேரில் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 2, 9

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (20.10.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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