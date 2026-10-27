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மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (28.10.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

daily predictions
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இன்று குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் வாக்குவாதத்தை தவிர்ப்பது நன்மை தரும். கணவன், மனைவிக்கிடையே ஒற்றுமை உண்டாகும். பிள்ளைகள் வழியில் நிம்மதி கிடைக்கும். காரியங்களில் ஏற்பட்ட தடைநீங்கி திருப்தியாக நடந்து முடியும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெண்மை, வெளிர் மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 7, 9

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (28.10.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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