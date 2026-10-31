மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (01.11.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று உங்களுக்கு சம்பந்தமில்லாத பிரச்சனைகளில் தலையிடுவதும் கத்து சொல்வதையும் தவிர்த்தல் நலம். முன்னெச்சரிக்கையுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். செலவுகளை திட்டமிட்டு செய்வது நல்லது. புதிய காரியங்களை செய்ய துவங்குவதற்கு முன் நல்ல நேரம் காலம் பார்த்து செய்வது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6, 9
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (01.11.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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