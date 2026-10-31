கோவை சிறையிலிருந்து யாரும் தப்பிக்கவில்லை: ஏடிஜிபி பேட்டி!
கோவை சிறையிலிருந்து யாரும் தப்பிக்கவில்லை என தமிழக சிறைத் துறையின் இயக்குநர் ஏடிஜிபி சங்கர் பேட்டியளித்தது குறித்து...
ஏடிஜிபி சங்கர் - படம் - பிடிஐ
கோவை சிறையிலிருந்து யாரும் தப்பிக்கவில்லை என தமிழக சிறைத் துறையின் இயக்குநர் ஏடிஜிபி சங்கர் சனிக்கிழமை (அக். 31) தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, தேனி சிறையிலிருந்து 17 கைதிகள் தப்பியோடிய நிலையில் அவர்கள் 43 மணி நேரத்தில் பிடிக்கப்பட்டனர். இதைத் தொடர்ந்து, கோவை மாவட்டத்தின் கோபாலபுரம் பகுதியில் உள்ள மத்திய சிறையிலிருந்து கைதி ராகவன் என்பவர் நேற்று தப்பியோடியதாக செய்திகள் வெளிவந்தன.
இதையடுத்து, கைதிகள் தப்பியோடும் சம்பவங்கள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருவதாகவும் தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்குலைந்து உள்ளதாகவும் தவெக அரசின் மீது எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், தேனியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஏடிஜிபி சங்கரிடம் கோவை சிறையிலிருந்து கைதி தப்பியோடிய சம்பவம் குறித்து கேள்வி கேட்டபோது, “கோவை சிறையிலிருந்து யாரும் தப்பிக்கவில்லை” என்று தெரிவித்தார்.
தமிழக சிறைத் துறை டிஜிபியாக இருந்த சந்தீப் ராய் ரத்தோரை பணியிட மாற்றம் செய்த நிலையில், அவருக்குப் பதிலாக ஏடிஜிபி கே.சங்கர் நேற்று அந்தப் பொறுப்பை ஏற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
VIDEO | Theni: âNo inmate has escaped from Coimbatore prison,â says Additional Tamil Nadu DG of Prisons and Correctional Services, K Shankar on remand prisoner escapes from police custody.— Press Trust of India (@PTI_News) October 31, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/X0kDzOcPLE
Summary
Tamil Nadu Prisons Department Director (ADGP) Shankar stated on Saturday (Oct. 31) that no one had escaped from the Coimbatore prison.
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