மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (05.11.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று பல்வேறு விதமான வேலைகளையும் பொறுப்புகளையும் செய்வீர்கள். உடல் சோர்வோடு இருக்கும். புதிய வழிமுறைகளில் நூதனமாக காரியம் சாதிக்க பொறுமையாக அடியெடுத்து வைப்பீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்: 4, 6
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (05.11.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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