மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (04.11.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று அயல்நாடு தொடர்புடைய நிறுவனத்தில் புது வேலை கிடைக்கும். மகளுக்கு நல்ல மணமகன் அமைவார். பாதியிலேயே நின்றுபோன வீட்டைக் கட்டி முடிக்க எதிர்பார்த்த வங்கிக் கடன் உதவி கிடைக்கும். விலை உயர்ந்த ஆடை, ஆபரணம் வாங்குவீர்கள். புத்துணர்ச்சி ததும்பும். எதிலும் ஆர்வம் பிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 9
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (04.11.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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