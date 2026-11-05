மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (06.11.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும். செயல்களை செம்மையுற திருத்தமாக செய்வீர்கள். உங்களுக்கு அற்புதமான நல்ல பலன்கள் கிட்டும். வசதிகள் ஓங்கும். புதிய சொத்துகள் சேரும். வெற்றிகளை சுவைக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, இளஞ்சிவப்பு, நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6, 9
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (06.11.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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