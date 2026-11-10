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தீபாவளியன்று 8 கொலைகள் மட்டுமே! தமிழ்நாடு காவல்துறை விளக்கம்

தீபாவளியன்று 8 கொலைகள் மட்டுமே நடந்துள்ளதாக தமிழ்நாடு காவல்துறை விளக்கம் கொடுத்துள்ளது.

Murder

கொலை - பிரதிப் படம்

Updated On :

தமிழ்நாட்டில் தீபாவளியன்று 8 கொலைகள் மட்டுமே நடந்திருப்பதாக தமிழ்நாடு காவல்துறை விளக்கம் கொடுத்துள்ளது.

முன்னதாக, தமிழ்நாட்டில் தீபாவளியன்று 11 கொலைகள் நடந்திருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டியிருந்த நிலையில், தமிழ்நாடு காவல்துறை இந்த விளக்கத்தை அளித்திருக்கிறது.

தேனியில் சிறப்புக் காவல் உதவி ஆய்வாளர், திருவள்ளூரில் இளம்பெண், திருச்சி ஐடி ஊழியர் என பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் கொலைகள் நடந்திருப்பதாக அடுத்தடுத்து செய்திகள் வெளியாகின. இதற்கு எதிர்க்கட்சிகளும் தங்களது கடுமையான கண்டனத்தைப் பதிவு செய்திருந்தார்கள்.

இந்த நிலையில், தீபாவளியன்று நடந்த கொலைகள் மற்றும் இதற்கு முந்தைய காலக்கட்டங்களின் தரவுகளையும் தமிழ்நாடு காவல்துறை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு காவல்துறை இது குறித்துக் கூறியிருப்பதாவது, கடந்த ஆண்டுகளிலும் தீபாவளி நாள்களில் கொலைகள் நடந்துள்ளன. கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டில் 9 கொலைகள், 2023- ஆம் ஆண்டில் 4 கொலைகள், 2024ஆம் ஆண்டில் 10 கொலைகளும், 2025-ஆம் ஆண்டில் 6 கொலைகள் நடந்துள்ளன.

அதுபோல, கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டில் 1,232 கொலைகள், 2026-ல் 1267 கொலைகள் நடந்திருக்கின்றன என்றும் தமிழ்நாடு காவல்துறை கூறியிருக்கிறது.

Summary

Only 8 murders on Diwali! Tamil Nadu Police clarification

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