தீபாவளிக்கு 4 நாள்கள் விடுமுறை! பள்ளிகளுக்கு அல்ல, நீதிமன்றங்களுக்கு!
தமிழ்நாடு, புதுவை நீதிமன்றங்களுக்கு 4 நாள்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருப்பது பற்றி...
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து நீதிமன்றங்களுக்கும் நாளை முதல் 4 நாள்களுக்கு விடுமுறை அளித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை அறிவித்துள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை வருகின்ற நவ. 8, ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நிலையில், நாளை (நவ. 6) முதலே நீதிமன்றங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
“தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, சென்னை உயர் நீதிமன்றம், தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாவட்ட நீதிமன்றங்கள், கீழமை நீதிமன்றங்கள் மற்றும் புதுவை யூனியன் பிரதேசத்தில் உள்ள நீதிமன்றங்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை (நவ. 6) விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது.
இதனை ஈடுசெய்யும் வகையில் நவ. 28, சனிக்கிழமை அன்று கட்டாய வேலை நாளாக அறிவிக்கப்படுகின்றது” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுவையில் உள்ள நீதிமன்றங்கள் தீபாவளி விடுமுறைக்கு பிறகு மீண்டும் நவ. 10 ஆம் தேதி திறக்கப்படவுள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள பள்ளிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு சனிக்கிழமை (நவ. 7) முதல் திங்கள்கிழமை (நவ.9) வரை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Diwali - A 4-day holiday for courts in Tamil Nadu, starting tomorrow!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.