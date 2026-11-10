The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
திருவண்ணாமலை: ஏரியில் மூழ்கி பலியானோரின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 3 லட்சம் நிதியுதவி - முதல்வர் விஜய்சட்டம்-ஒழுங்கு ஐசியு-வில்! ஆட்சி நிர்வாகம் கோமாவில்! மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்செய்தித்தாள்களில் முதல்வர் புகைப்படம்; விளம்பரத்துக்காக ரூ. 473 கோடி செலவிட்ட கர்நாடகம்: பாஜக குற்றச்சாட்டு!அகல்விளக்கு வங்கிக் கணக்கை முடக்குக! வழக்குப் பதிவு செய்யாதது ஏன்? உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு கேள்விஐஏஎஸ் அதிகாரிக்கே பாதிப்பு! எதற்கும் பொறுப்பேற்காமல் ஸ்லீப் மோடில் முதல்வர் விஜய்! உதயநிதிகோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை!தவெக எம்எல்ஏ மீது மாவட்ட ஆட்சியர் புகார் அளித்தால் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை! ராஜ்மோகன்சென்னையில் ஒரே நாளில் 36 ரெளடிகள் கைது!மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி: தவெக எம்எல்ஏ மீது கடும் நடவடிக்கை தேவை! ஜோதிமணிகுரூப் 4 தேர்வுக்கு 14.89 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம்! நாளை வரை திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளலாம்!சபரிமலை பக்தர்களுக்காக சென்னை - கொல்லம் சிறப்பு ரயில் அறிவிப்பு!மூன்றாவது மனைவியையும் விவாகரத்து செய்தார் பவன் கல்யாண்!தவெக எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் நாளை ஆலோசனை!

சட்டம்-ஒழுங்கு ஐசியு-வில்! ஆட்சி நிர்வாகம் கோமாவில்! மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்

சட்டம்-ஒழுங்கு ஐசியு-வில், ஆட்சி நிர்வாகம் கோமாவில் உள்ளதாக மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்

MK Stalin

மு.க. ஸ்டாலின் - file photo

Updated On :

தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு ஐசியு-விலும் ஆட்சி நிர்வாகம் கோமாவிலும் இருக்கிறது என்று திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.

தீபாவளி நாளில் தமிழகத்தில் நடந்த கொலைகள், கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியருக்கு தவெக எம்எல்ஏ தகாத குறுஞ்செய்திகள் அனுப்பியதாக வரும் தகவல்கள் குறித்து திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

இன்று அவர் வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில்,

சட்டம் - ஒழுங்கு ஐசியு-வில்! ஆட்சி நிர்வாகம் கோமாவில்!

ஒரே நாளில் 17 கொலைகள்!

குழிதோண்டிப் புதைக்கப்பட்ட சட்டப்பேரவைத் துணைத் தலைவர் பதவியின் மாண்பு!

பெண் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆபாசக் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக தவெக எம்எல்ஏ மீது குற்றச்சாட்டு!

இந்தச் சோப்ளாங்கி ஆட்சியில்,

குற்றவாளிகளுக்குப் பயமில்லை!

காவல்துறையினருக்குப் பாதுகாப்பில்லை!

த.வெ.க.வைச் சேர்ந்த மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்குக் கட்டுப்பாடில்லை!

மொத்தத்தில்,

பகுதிநேர முதலமைச்சராகவும், முழு நேர கண்டென்ட் கிரியேட்டராகவும் இருக்கும் விஜய் அவர்களுக்குப் பொறுப்பே இல்லை! என்று விமர்சித்துள்ளார்.

Summary

Law and order in the ICU! Governance in a coma! – M.K. Stalin’s criticism

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சந்தி சிரிக்கும் சட்டம் ஒழுங்கு! மு.க. ஸ்டாலின் கடும் தாக்கு! | DMK | TVK

சந்தி சிரிக்கும் சட்டம் ஒழுங்கு! மு.க. ஸ்டாலின் கடும் தாக்கு! | DMK | TVK

சட்டம் - ஒழுங்கு: அக். 31ல் கனிமொழி தலைமையில் திமுக மகளிரணி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!

சட்டம் - ஒழுங்கு: அக். 31ல் கனிமொழி தலைமையில் திமுக மகளிரணி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!

தவெக ஆட்சி இருக்கும் வரை தமிழ்நாட்டுக்கு விடிவே இல்லை! மு.க. ஸ்டாலின்

தவெக ஆட்சி இருக்கும் வரை தமிழ்நாட்டுக்கு விடிவே இல்லை! மு.க. ஸ்டாலின்

வாய் கிழியப் பேசுவதில் வல்லவரான முதல்வர் வாயைத் திறக்காதது ஏன்? மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி

வாய் கிழியப் பேசுவதில் வல்லவரான முதல்வர் வாயைத் திறக்காதது ஏன்? மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி

விடியோக்கள்

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!