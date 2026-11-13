தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (14.11.2026)
தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
தனுசு - தனுசு
இன்று திருமண முயற்சிகல் கை கூடும். நண்பர்கள் உதவிகள் செய்வர். தந்தையார் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வேலைசார்ந்த விஷயங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். சிலருக்கு வெளிநாட்டு பயணங்கள் கிடைக்க கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9
Summary
தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (14.11.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil
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