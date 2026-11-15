மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (16.11.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று செலவுகளை திட்டமிட்டு செய்வது நல்லது. புதிய காரியங்களை செய்ய துவங்குவதற்கு முன் நல்ல நேரம் காலம் பார்த்து செய்வது நல்லது. வேலையில் இருந்த பளு கொஞ்ச கொஞ்சமாகக் குறையும். அதில் இருந்து வந்த சுணக்க நிலையும் மாறும். வெளிநாட்டு வேலை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வந்து சேரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பழுப்பு, வெளிர் நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 7
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (16.11.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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