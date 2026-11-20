துலாம் - இன்றைய ராசி பலன் (21.11.2026)
துலாம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
துலாம் - துலாம்
இன்று வேலைச்சுமையால் உடல் அசதி, மனச்சோர்வு வந்து நீங்கும். உறவினர், நண்பர்களுடன் மனஸ்தாபம் வந்து நீங்கும். வீடு, வாகனப் பராமரிப்புச் செலவுகள் அதிகரிக்கும். களவு போயிருந்த பொருட்கள் திரும்பவும் கிடைக்கும். பிள்ளைகள் வழியில் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 9
Summary
துலாம் இன்றைய ராசி பலன் (21.11.2026 | Thulam Rasipalan Today | Libra Horoscope Today Tamil
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