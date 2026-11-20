விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (21.11.2026)
விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
விருச்சிகம் - விருச்சிகம்
இன்று மனஉளைச்சல் ஏற்படும். அக்கம்-பக்கம் இருப்பவர்களை அனுசரித்துப் போங்கள். முன்கோபத்தால் பகை உண்டாகும். வெளிநாட்டில் வசிப்பவர்கள் நாடு திரும்பி இங்கே தொழில் தொடங்குவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 9
Summary
விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (21.11.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil
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