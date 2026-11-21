விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (22.11.2026)
விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
விருச்சிகம் - விருச்சிகம்
இன்று உங்களது சேமிப்புகளை பெருக்கிக் கொள்ளுங்கள். தங்களது வியாபாரங்களைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள். பெண்களுக்கு, கணவரிடத்திலும், பிள்ளைகளிடத்திலும் அன்பும் பாசமும் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9
Summary
விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (22.11.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil
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