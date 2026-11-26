மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (27.11.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று கூட்டுத் தொழிலில் ஈடுபாடு உள்ளவர்கள் அதிகம் லாபம் பெறுவார்கள். பிள்ளைகளால் சந்தோஷங்கள் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள். அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் கைகூடி வரும். தாய் உடல் நலனில் கவனம் செலுத்தி வருவது அவசியமாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, வெளிர் நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 6
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (27.11.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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