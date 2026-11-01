மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (02.11.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று பிள்ளைகளின் உயர்கல்விக்காக சிலரின் சிபாரிசை நாடவேண்டியிருக்கும். உத்யோகம், வியாபாரத்தின் பொருட்டு குடும்பத்தைப் பிரிய வேண்டிவரும். சொந்த வாகனத்தில் இரவு நேரப் பயணங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. வெளிவட்டாரம் நன்றாக இருக்கும். பிரபலங்கள், வேற்று மொழிக்காரர்கள் உதவுவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6, 9
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (02.11.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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