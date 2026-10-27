மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (28.10.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று எல்லா நன்மைகளும் உண்டாகும். கவலைகள் நீங்கும். மனோ தைரியம் கூடும். தன்னம்பிக்கையும், விடாமுயற்சியும் அதிகரிக்கும். பணதேவை அதிகரிக்கும். வீண்செலவு மனஅமைதி பாதித்தல் ஆகியவை இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 9
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (28.10.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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