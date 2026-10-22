மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (23.10.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று உடல் ஆரோக்கியம் ஏற்படும். மனதில் இருந்த குழப்பம், கவலை நீங்கும். தைரியம் உண்டாகும். தொழில் வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைத்தாலும் செலவும் அதிகரிக்கும். புதிய ஆர்டர்கள் பெறுவதற்கு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டி இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 6, 9
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (23.10.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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