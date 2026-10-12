மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (13.10.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று மற்றவர்களிடம் பேசும்போது கவனமாக பேசுவது நல்லது. வீண்பழி உண்டாகலாம். வேலைகளில் எதிர்பாராத சிக்கலை சந்திக்க வேண்டி இருக்கலாம். உத்தியோகஸ்தர்கள் கூடுதல் பணி சுமையை ஏற்க வேண்டி இருக்கும். கோபத்தை குறைத்து நிதானமாக பேசுவது பிரச்சனை ஏற்படாமல் தடுக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, வெளிர் நீலம், மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 3, 9
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (13.10.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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