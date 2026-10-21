மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (22.10.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று உங்கள் பணிகளில் பல குறுக்கீடுகள் வந்தாலும் அதை சாமர்த்தியாமாக சமாளித்து வெற்றி காண்பீர்கள். மாணவர்கள் மிகவும் கவனத்துடன் சந்தேகங்களை தெளிவாக தெரிந்து கொண்டு பாடங்களை படிப்பது நல்லது. விளையாட்டு போட்டிகளில் ஈடுபடும் போது கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம், வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6, 9
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (22.10.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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