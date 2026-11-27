மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (28.11.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று நினைத்த இடத்தில் நல்ல வேலை கிடைக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் அங்கீகரிக்கப்படுவீர்கள். தாய் தந்தை ஆரோக்கியத்தின் மீது கவனம் தேவை. அவர்களின் மருத்துவ செலவிற்கு சிறிது தொகையை செலவழிக்க வேண்டி வரலாம். லாபகரமான முதலீடுகளில் யாரையும் நம்பவேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 6, 9
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (28.11.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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