மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (07.10.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று உங்களது பொருட்களை பத்திரமாக வைத்துக் கொள்வது நல்லது. முன் பின் யோசிக்காமல் பேசுவதை தவிர்ப்பது நல்லது. செலவு கூடும். முயற்சிகளில் சாதகமான பலன் கிடைக்கும். வீண் அலைச்சல் உண்டாகும். சக ஊழியர்களிடம் கவனமாக பேசுவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்: 9, 3
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (07.10.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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