கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (11.10.2026)
கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
கன்னி
இன்று குடும்பத்தில் இருந்த குழப்பங்கள் தீரும். கணவன், மனைவிக்கிடையில் இருந்த இடைவெளி குறையும். மறைமுக எதிர்ப்புகள் நீங்கும். பிள்ளைகளிடம் அன்பு அதிகரிக்கும். மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதால் வீண் அலைச்சல் உண்டாகலாம். காரிய வெற்றி பணவரவு எதிர்பார்த்தபடி இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் நீலம், வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்: 6, 9
Summary
கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (11.10.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil
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