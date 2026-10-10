தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (11.10.2026)
தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
தனுசு - தனுசு
இன்று தொழில் வியாபாரம் தொடர்பான காரியங்களில் திடீர் நெருக்கடி ஏற்பட்டு நீங்கும். வழக்கம்போல் வியாபாரம் இருந்தாலும் திடீர் பணதேவை ஏற்படலாம். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் எந்த வேலையை செய்யும் முன்பும் அதுபற்றி அதிகம் யோசிப்பார்கள். சிலருக்கு புதிய வேலையும் கிடைக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, ஆரஞ்சு
அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 3
Summary
தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (11.10.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil
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