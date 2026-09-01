மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (06.09.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று எதிர்ப்புகள் நீங்கும் நாள். தைரியம் கூடும். பணவரத்து திருப்திதரும். எடுத்த காரியத்தை சோர்வடையாமல் தொடர்ந்து செய்து முடிப்பீர்கள். பேச்சு திறமையால் காரிய வெற்றிகள் உண்டாகும். போட்டிகளில் சாதகமான பலன் கிடைக்கும். சின்ன விஷயங்களால் மன நிறைவு உண்டாகும். மாணவர்களுக்கு பாடங்களை படிப்பதில் பின்னடைவு ஏற்படாமல் கவனமாக இருப்பது நல்லது. திடீர் டென்ஷன் ஏற்படலாம். எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், இள நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 3, 5, 9
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (06.09.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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