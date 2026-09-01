மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (09.09.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பணிகளை விரைந்து முடிக்க தேவையான உதவிகள் கிடைக்கும். புதிய வேலை தொடர்பாக மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் சாதகமான பலன் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், இள நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 3, 5, 9
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (09.09.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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