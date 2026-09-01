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துலாம் - இன்றைய ராசி பலன் (09.09.2026)

துலாம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

துலாம் daily predictions

துலாம் - துலாம்

Published On :9 செப்டம்பர் 2026, 12:00 am IST

இன்று தொழில் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றமடைய பாடுபடுவீர்கள். எதிர்பார்த்த ஆர்டர்கள் வரலாம். சரக்குகளை அனுப்பும் போது கவனம் தேவை. உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் பணி நிமித்தமாக அலைய வேண்டி இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், ஆரஞ்சு

அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 3, 9

Summary

துலாம் இன்றைய ராசி பலன் (09.09.2026 | Thulam Rasipalan Today | Libra Horoscope Today Tamil

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