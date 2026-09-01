மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (11.09.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று பணவரத்து இருக்கும். இடமாற்றம்,வெளியூர் பயணங்கள், அலைச்சல் ஆகியவை இருக்கும். தொழில் வியாபாரம் முன்னேற்றபாதையில் செல்லும். அரசு தொடர்பான காரியங்களில் சாதகமான பலன் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு கட்டளை இடுகின்ற பதவி கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்: 9, 3
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (11.09.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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