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மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (21.09.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

daily predictions
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இன்று ஆடை, ஆபரணங்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். பெற்றோர்கள் வகையில் மருத்துவச் செலவுகள் குறையும். வீடு வாங்க வாய்ப்பு நிறைவேறும். தொழிலதிபர்கள் நல்ல லாபத்தை அடைவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய கிளைகள் துவங்க போட்ட திட்டம் நிறைவேறும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (21.09.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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