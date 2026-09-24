தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (24.09.2026)
தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
தனுசு - தனுசு
இன்று நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் சாதகமான பலன்தரும். பணவரத்து இருக்கும். உடல் ஆரோக்யத்தில் கவனம் தேவை. வீண்கவலையை தவிர்ப்பது நல்லது. எல்லா கஷ்டங்களும் நீங்கி மன அமைதி உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள், பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5
Summary
தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (24.09.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil
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