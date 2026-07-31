வார பலன்கள் (ஜூலை 31 - ஆக. 6) - சிம்மம்

பொருளாதாரம் சிறக்கும். பயணங்களால் நன்மை உண்டாகும். போட்டிகளை சாதுர்யமாகச் சமாளிப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு விற்பனையில் இருந்த தொய்வு நிலை நீங்கும். விவசாயிகளுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகள் நன்றாக இருப்பதால் விளைச்சல் அதிகமாக இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு சமுதாயத்தில் செல்வாக்கு உயரும். கலைத்துறையினர் தங்கள் ஆற்றல் அதிகரிக்கக் காண்பீர்கள். பெண்கள் திடீர் வருமானத்தால் திருப்தி அடைவீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டில் முழு அக்கறை காட்டுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஆகஸ்ட் 3, 4.
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