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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூலை 31 - ஆக. 6) - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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Updated On :31 ஜூலை 2026, 4:56 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

உடல்நலம், மனவளம் இரண்டும் சிறப்பாக இருக்கும். தொழிலில் இருந்த மந்த நிலை நீங்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்கள் சரியான நேரத்தில் உதவி செய்வார்கள். வியாபாரிகள் புதிய முதலீடுகளைச் செய்வீர்கள். விவசாயிகள், வயல் வரப்பு சண்டை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் விட்டுக்கொடுத்து நடந்து கொள்ளவும்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு தொண்டர்களின் ஒத்துழைப்பு நிரம்பக் கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

பெண்கள் குடும்பத்தாரிடம் அன்பு, பாசத்துடன் பழகுவீர்கள். மாணவர்களின் கோரிக்கைகள் பெற்றோரின் ஆதரவால் நிறைவேறும்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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