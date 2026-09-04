வார ராசி பலன்கள் (செப். 4 - 10) 12 ராசிகளுக்கும்! அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் காத்திருக்கு இவர்களுக்கு!
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்.. வார ராசி பலன்கள்
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தினமணி ஜோதிடர் கே.சி.எஸ் ஐயர் இந்த வார பலன்களை (செப்டம்பர் 4 - 10) துல்லியமாக நமக்குக் கணித்து வழங்கியுள்ளார். படித்துப் பயன் பெறுங்கள்.
1மேஷம் (அசுவினி, பரணி, கார்த்திகை முதல் பாதம் முடிய)
தடைகளைத் தகர்த்து வெற்றிப்படிகளில் ஏறுவீர்கள். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகள் நடந்தேறும். தேவைகள் அனைத்தும் பூர்த்தியாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் எதிர்பார்த்த வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய நிலங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு அலைச்சல் அதிகரித்தாலும், செயல்கள் வெற்றிகரமாக அமையும். கலைத்துறையினருக்கு வாய்ப்புகள் சுமாராகவே இருக்கும். பெண்கள் புதிய ஆடை, அணிகலன்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் வீண் பிரச்னையிலிருந்து விலகியிருப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
2ரிஷபம் (கார்த்திகை 2-ம் பாதம் முதல் ரோகிணி, மிருகசீரிஷம் 2-ம் பாதம் முடிய)
உற்றார், உறவினர், நண்பர்கள் உங்கள் இல்லம் தேடிவருவார்கள். உடன் பிறந்தோரிடம் ஒற்றுமை கூடும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பிரச்னைகளிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய சந்தைகளில் பொருள்களை விற்பீர்கள். விவசாயிகள் மகசூல் அதிகரித்து, லாபத்தைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தங்கள் எண்ணங்களை ரகசியமாகச் செயல்படுத்துவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெற கடுமையாகப் போராடுவீர்கள். பெண்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருப்பீர்கள். மாணவர்கள் விளையாடும்போது எச்சரிக்கையாக இருப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
3மிதுனம் (மிருகசீரிஷம் 3ம் பாதம் முதல் திருவாதிரை,புனர்பூசம் 3-ம் பாதம் முடிய)
உங்கள் பெயரும் புகழும் அதிகரிக்கும். மனதில் இருந்த குழப்பங்களும் சஞ்சலங்களும் நீங்கும். மனதுக்கினிய பயணம் செய்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் ஒற்றுமையாகப் பழகுவீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளிடம் எச்சரிக்கையாக இருப்பீர்கள். விவசாயிகளுக்குக் கொள்முதல் திருப்திகரமாக இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் மக்கள் நலப்பணிகளில் கவனத்துடன் செயல்படுவீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் ஆதரவுடன் புதிய ஒப்பந்தங்களைச் செய்வீர்கள்.
பெண்களுக்குப் பணப்புழக்கம் நன்றாக இருக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
4கடகம் (புனர்பூசம் 4-ம் பாதம் முதல் பூசம், ஆயில்யம் முடிய)
கடன் பிரச்னை குறையும். எதிர்பாராத அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். பெற்றோரின் எண்ணங்களுக்கு மதிப்பளிப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் எதிர்வரும் தடைகளை சமாளித்துவிடுவீர்கள். விவசாயிகள் கையிருப்புப் பொருள்கள்மீது அக்கறை காட்டுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினர் புகழைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள முயற்சி மேற்கொள்வீர்கள். பெண்கள் பேசும்போது கவனமாக இருக்கவும். மாணவர்கள் வெளிவிளையாட்டில் வெற்றிபெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
5சிம்மம் (மகம், பூரம், உத்திரம் முதல் பாதம் முடிய)
வீட்டிலும் வெளியிலும் உங்கள் அந்தஸ்து, கௌரவம் உயரும். பங்குவர்த்தகத்தில் சிறிது லாபத்தைக் காண்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் புதிய பொருள்களை வாங்கி விற்பனை செய்வீர்கள்.
விவசாயிகள் உழைப்புக்கேற்ப பலனடைவீர்கள். அரசியல்வாதிகளின் பழைய கால உழைப்புக்கு இப்பொழுது பலன் கிடைக்கும். கலைத்துறையினரின் திறமைகள் பளிச்சிடும்.
பெண்களுக்கு கணவர் மற்றும் குடும்பத்தாரிடம் நன்மதிப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் ஆர்வமாகப் படித்து அதிக மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
6கன்னி (உத்திரம் 2-ம் பாதம் முதல் அஸ்தம், சித்திரை 2-ம் பாதம் முடிய)
குடும்ப உறுப்பினர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். பயணங்கள் மூலம் மாற்றங்களைக் காண்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் காலநேரத்தை வீணாக்காமல் உழைத்துப் பெருமையடைவீர்கள். வியாபாரிகள் புதியவர்களை நம்பி கடன் கொடுக்க வேண்டாம். விவசாயிகள் கால்நடைகளால் நன்மையடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு வருமானம் பல வழிகளில் தேடிவரும். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பப் பொறுப்புகளைச் சரியாக நடத்துவீர்கள். மாணவர்கள் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாகப்பொழுதைக் கழிப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 1, 2.
7துலாம் (சித்திரை 3-ம் பாதம் முதல் சுவாதி, விசாகம் 3-ம் பாதம்
தொழிலில் புதிய நுட்பங்களைப் புகுத்துவீர்கள். புதிய முயற்சிகளை புத்திசாதுர்யத்துடன் செயல்படுத்துவீர்கள். சுப செய்திகளால் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் விட்டுக்கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய கூட்டாளிகளைச் சேர்த்துக்கொள்வீர்கள். விவசாயிகள் அமோக விளைச்சலைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளிடம் கட்சிமேலிடம் கருணையுடன் நடந்துகொள்ளும். கலைத்துறையினருக்கு அங்கீகாரம் கிட்டும்.
பெண்களுக்குக் குடும்பத்தில் மதிப்பு உயரும். மாணவர்கள் தற்பெருமையான பேச்சுகளைக் குறைத்துக்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 4.
8விருச்சிகம் (விசாகம் 4-ம் பாதம் முதல் அனுஷம், கேட்டை முடிய)
தொழிலில் சில மாறுபட்ட அனுபவங்கள் கிடைக்கும். பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் புதிய பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.வியாபாரிகளுக்குக் கொடுக்கல், வாங்கல் சிறப்பாக இருக்கும். விவசாயிகள் மாற்றுப்பயிர்களைப் பயிரிட்டு வருமானத்தைப் பெருக்கிக்கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் புதிய பணிகளை நேர்த்தியாகச் செய்து பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் தங்கள் கடமைகளை உணர்ந்து செயல்படுவீர்கள்.
பெண்களுக்கு கணவரிடம் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் திட்டம் போட்டு படிப்பில் முன்னேறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 5, 6, 7.
9தனுசு (மூலம், பூராடம், உத்திராடம் முதல் பாதம் முடிய)
ஆக்கபூர்வ சிந்தனைகளுக்குச் செயல்வடிவம் கொடுப்பீர்கள். சமூகத்தில் உங்கள் பெயர், புகழ் கூடும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலைச்சலும் வேலைப்பளுவும் குறையும். வியாபாரிகள் பொறுமையுடன் செயல்பட்டு வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு மகசூல் பெருகி, லாபம் கிட்டும்.
அரசியல்வாதிகள் வீண் வாக்குவாதங்களில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்கவும். கலைத்துறையினருக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் தேடிவரும்.
பெண்களுக்குக் குடும்ப ஒற்றுமை மேலோங்கும். மாணவர்களுக்குப் படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 8, 9.
10மகரம் (உத்திராடம் 2-ம் பாதம் முதல் திருவோணம், அவிட்டம் 2-ம் பாதம் முடிய)
மனதிலிருந்த குழப்பங்களும் சஞ்சலங்களும் நீங்கும். வழக்குகளில் சில முக்கியமான திருப்பங்களைக் காண்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களில் சிலருக்கு வேலை மாற்றங்கள் உண்டாகும். வியாபாரிகளுக்கு வங்கிக்கடன் கிடைக்கும். விவசாயிகளுக்குக் கால்நடைகளால் வருமானம் அதிகரிக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் தங்களுக்குக் கொடுத்த பொறுப்புகளை மிகக் கவனத்துடன் செய்துமுடிப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் ஒத்துழைப்பைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்களுக்குக் குழந்தைகளால் சந்தோஷம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் தங்கள் நண்பர்களுடன் காலநேரத்தை மகிழ்ச்சியாகக் கழிப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 10
11கும்பம் (அவிட்டம் 3-ம் பாதம் முதல் சதயம், பூரட்டாதி 3-ம் பாதம் முடிய)
உங்கள் முயற்சிகள் யாவும் வெற்றி பெறும். புதிய வண்டி வாகனங்களை வாங்குவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு உழைப்புக்குத் தகுந்த ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் சிறிது செலவு செய்து கடையை விரிவுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு சக விவசாயிகள் மத்தியில் மதிப்பு, மரியாதை உயரும்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களை அரவணைத்துச் சென்று நற்பெயரெடுப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் கணவரிடம் அன்பு, பாசம் அதிகரிக்கக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
12மீனம் (பூரட்டாதி 4-ம் பாதம் முதல் உத்திரட்டாதி, ரேவதி முடிய)
தொழிலை சிறப்பாக நடத்துவீர்கள். இல்லத்துக்குத் தேவையான நவீன உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பயணங்களை மேற்கொள்ள நேரிடும். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளைக் கலந்தாலோசித்த பிறகே முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். விவசாயிகள் ஆரோக்கிய பயிர் செய்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்துக்குத் தகவல் அனுப்பும்பொழுது கவனமாக இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு சக கலைஞர்கள் உதவிகரமாக இருப்பார்கள்.
பெண்களுக்கு உடன்பிறந்தோர் நட்புக்கரம் நீட்டுவார்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் பேச்சைக்கேட்டு நடந்துகொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
Summary
Dinamani Astrologer K.C.S. Iyer has accurately predicted the results for this week (September 4 - 10). Read and benefit.
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