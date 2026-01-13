புத்தகக் காட்சியில் இன்று

புதன்கிழமை
தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர் மற்றும் பதிப்பாளர் சங்கம் - உரையரங்கம், தலைப்பு- ஊரக வளர்ச்சியும் வாசிப்பும், உரையாளர்} ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை ஆணையர் பா.பொன்னையன் ஐ.ஏ.எஸ்., தலைப்பு} நூலுக்கும் தழும்புகள் உண்டு, உரையாளர்} தமிழ்நாடு அம்பேத்கர் நூல் வெளியீட்டுக் குழு நெறியாளர் செந்தலை நா.கவுதமன், ஒய்எம்சிஏ மைதானம், நந்தனம், மாலை 6.
