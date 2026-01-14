புத்தகக் காட்சியில் இன்று, நாளை

புதன், வியாழன்
தமிழ்நாடு தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர் மற்றும் பதிப்பாளர் சங்கம் 49-ஆவது புத்தகக் காட்சி, இசையரங்கம், திரைப்பட இசையமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்தனின் தமிழ் ஓசை பழந்தமிழ் இலக்கியப் பாடல்கள், பபாசி புத்தகக் காட்சி வளாகம், ஒய்எம்சிஏ மைதானம், நந்தனம், மாலை 6 மணி.
புத்தகக் காட்சியில் நாளைய நிகழ்ச்சி (ஜன. 16).
பபாசி- உரையரங்கம், தலைப்பு: அகமும் புறமும், உரையாளர்கள்- கவிஞர் கவிதா பாரதி, திரைப்படப் பாடலாசிரியர், கவிஞர் யுகபாரதி, தலைப்பு: வையகம் வாழ்க நல்லறத்தே, உரையாளர்- எழுத்தாளர் அகரமுதல்வன், ஒய்எம்சிஏ மைதானம், நந்தனம், மாலை 6.
