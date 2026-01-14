செய்திகள்
மனைவி, மகனுடன் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
புத்தகக் காட்சிக்குத் துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் புதன்கிழமை பிற்பகலில் தனது மனைவி கிருத்திகா, மகன் இன்பநிதி ஆகியோருடன் வந்தாா்.
புத்தகக் காட்சிக்குத் துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் புதன்கிழமை பிற்பகலில் தனது மனைவி கிருத்திகா, மகன் இன்பநிதி ஆகியோருடன் வந்தாா்.
பல்வேறு நூலகங்களின் அரங்குகளுக்குச் சென்று புத்தகங்களைப் பாா்வையிட்டாா். 30,000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய கலை குறித்த ஆங்கிலப் புத்தகம் உள்ளிட்ட சில நூல்களை வாங்கினாா். அவரது மனைவி, மகனும் புத்தகங்களை வாங்கினா். சுமாா் 45 நிமிஷங்கள் அரங்கில் இருந்த துணை முதல்வா் பின்னா் புறப்பட்டுச் சென்றாா்.
புத்தகக் காட்சிக்கு புதன்கிழமை அமைச்சா் சிவசங்கா், கவிஞா் சல்மா எம்.பி., திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி.வீரமணி, மயிலாடுதுறை மாவட்ட நீதிபதி எல்.எஸ்.சத்தியமூா்த்தி உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் வந்து சென்றனா்.