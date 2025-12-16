சினிமா

ஜன நாயகன் புது அப்டேட் : 2-ஆவது பாடல் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

ஜன நாயகன் 2-ஆவது பாடல் வெளியீட்டுத் தேதியை படக்குழு இன்று(டிச. 16) அறிவித்துள்ளது பற்றி
ஜன நாயகன் போஸ்டர்
ஜன நாயகன் போஸ்டர்படம் | ஏஎன்ஐ
விஜய் முதன்மைக் கதாபாத்திரமேற்று நடித்துள்ள ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் 2-ஆவது பாடல் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கிடையே இந்தப் பாடல் நாளை மறுநாள்(டிச. 18) வெளியாக உள்ளதை படக்குழு இன்று(டிச. 16) அறிவித்துள்ளது.

இந்தத் தகவலை ஜன நாயகன் படத் தாயரிப்பு நிறுவனம் தமது எக்ஸ் தளத்தில் விஜய்யின் புதுப் போஸ்டருடன் ரசிகர்களுகாக வெளியிட்டுள்ளது. எச். விநோத் இயக்கத்தில் முதல்முறையாக விஜய் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள ஜன நாயகன் விஜய்யின் கடைசி படம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இத்திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவின் கோலாலம்பூரிலுள்ள புக்கிட் ஜலீல் மைதானத்தில் டிச. 27 ஆம் தேதி நடைபெறவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

விஜய்

