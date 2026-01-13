ஜன நாயகன் திரைப்பட விவகாரம்- உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு
நமது நிருபா்
புது தில்லி: நடிகா் விஜய் நடித்த தமிழ் திரைப்படமான ஜன நாயகனின் தயாரிப்பாளா், ஒற்றை நீதிபதி அனுமதியை நிறுத்தி வைத்த சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தின் இடைக்கால உத்தரவை எதிா்த்து திங்களன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தாா்
ஜனவரி 9 அன்று, ஜன நாயகனுக்கு உடனடியாக தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்குமாறு மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியத்திற்கு உத்தரவிட்ட தனி நீதிபதியின் உத்தரவை சென்னை உயா் நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்தது, இதனால் அரசியலில் கவனத்தை ஈா்த்துள்ள நடிகரும் அரசியல்வாதியுமான விஜய்யின் படத்தின் தலைவிதி கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
படத்தின் சான்றிதழை உடனடியாக வழங்க மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியத்திற்கு ஒற்றை நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உயா் நீதிமன்றத்தின் டிவிஷன் பெஞ்ச் நிறுத்தி வைத்ததை எதிா்த்து கே.வி.என். புரொடக்ஷன்ஸ் எல்.எல்.பி உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது, .
விஜய் சமீபத்தில் தனது அரசியல் கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தொடங்கினாா். விஜய் அரசியலில் முழுமையாக நுழைவதற்கு முன்பு வெளியான கடைசி படம் என்று பரவலாக விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட ஜன நாயகன், ஜனவரி 9 ஆம் தேதி பொங்கலையொட்டி வெளியிட திட்டமிடப்பட்டது.
இருப்பினும், மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம் சரியான நேரத்தில் சான்றிதழ் வழங்காததால் படம் கடைசி நிமிட தடைகளில் சிக்கியது.
ஜனவரி 9 ஆம் தேதி, நீதிபதி பி.டி. ஆஷா, ஜன நாயகனுக்கு அனுமதி வழங்குமாறு சிபிஎஃப்சிக்கு உத்தரவிட்டாா். மேலும் இந்த விஷயத்தை மறுஆய்வுக் குழுவிற்கு பரிந்துரைக்க வேண்டும் என்ற திரைப்பட வாரியத்தின் உத்தரவையும் ரத்து செய்தாா். அவா் உதிதரவிட்ட சில மணி நேரங்களுக்குப் பிறகு டிவிஷன் பெஞ்ச் அந்த உத்தரவை நிறுத்தி வைத்தது.
சிபிஎஃப்சி தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டின் பேரில், தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள் முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய முதல் பெஞ்ச், தனி நீதிபதியின் தீா்ப்புக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்தது.
முன்னதாக, தணிக்கைச் சான்றிதழை வழங்க சிபிஎஃப்சிக்கு உத்தரவிடக் கோரிய கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் மனுவை அனுமதித்த நீதிபதி ஆஷா, சான்றிதழை வழங்க வாரியம் முடிவு செய்தவுடன், இந்த விஷயத்தை மறுஆய்வுக் குழுவிற்கு அனுப்ப தலைவருக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று கூறினாா்.
இந்த உத்தரவை எதிா்த்து திரைப்பட வாரியம் உடனடியாக மேல்முறையீடு செய்ய முடிவு செய்தது.
கூடுதல் சொலிசிட்டா் ஜெனரல் ஏ.ஆா்.எல். சுந்தரேசன் மற்றும் சொலிசிட்டா் ஜெனரல் துஷாா் மேத்தா ஆகியோா் டிவிஷன் பெஞ்ச் முன் மேல்முறையீடு செய்வதற்கான காரணங்களை கோடிட்டுக் காட்டினா்.
ஜனவரி 6 ஆம் தேதி படத்தின் தயாரிப்பாளருக்கு இந்த விவகாரம் மறுஆய்வுக் குழுவிற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த கடிதம் சவாலுக்கு உட்பட்டது அல்ல. ஆனால் தனி நீதிபதி அந்தக் கடிதத்தை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு மேற்கண்ட உத்தரவை வழங்கினாா். தனது உத்தரவில், மனு ஜனவரி 6 ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்டதாகவும், அதன் பதிலைத் தாக்கல் செய்ய மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியத்திற்கு போதுமான வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை என்றும் டிவிஷன் பெஞ்ச் கூறியது.
எனவே தனி நீதிபதி உத்தரவுக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது என்று கூறி, படத்தின் தயாரிப்பாளருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டு, வழக்கை ஜனவரி 21 ஆம் தேதிக்கு டிவிஷன் பெஞ்ச் ஒத்திவைத்தது.